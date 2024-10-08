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«كبر وخرف».. تعليق ناري من الحضري على تصريحات مانويل جوزيه

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مانويل جوزيه
الثلاثاء، 08-10-2024 02:18 م
علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تصريحات البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والتي أكد فيها أنه كان يحب نفسه أكثر من الفريق.
وقال «الحضري»، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: «مانويل جوزيه كبر وخرف وباين عليه الزهايمر، برغم إنه من وجهة نظري هو أعظم مدير فني في تاريخ الأهلي، ولكن كان لايحب النجوم، لأنه مدرب مريض».

وأضاف الحضري: «كان دايمًا بيقول النجم هو الفريق، وهو بيقول أنا كنت بحب نفسي ومش بفكر غير في نفسي، طب كنت بتلاعبني ليه وممشتنيش ليه؟».
واختتم: «مينفعش أبقى في «بوقك زي اللبانة» وكل لما أنسى الموضوع تفكرني بيه، وتقول أنا سحبت منه شارة الكابتن، كأني كنت كابتن منتخب العالم».
وكان مانويل جوزيه قال في تصريحات تليفزيونية خلال مداخلة عبر قناة «إم بي سي مصر2»: «الحضري كان يجب أن يفكر في الفريق قبل نفسه واللاعبين لم يكونوا يتعاملوا معه ككابتن للفريق ومن أجل ذلك سحبت منه الشارة وهو كان دائم التفكير في نفسه ولا توجد علاقة احترام مع باقي الفريق».

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