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كبابجي «تائب» يثير الرعب بالكشف عن مصدر الكُفتة في جميع المحلات

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كفتة
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الثلاثاء، 13-09-2022 01:00 م

تداول مستخدمو الفيسبوك منشور باسم  إعتراف كبابجي متقاعد، والذي أثار ضجة كبيرة اشعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشر أحد مستخدمين الفيسبوك منشور عن الكفتة المباعة في الأسواق.

وجاء نص المنشور المتداول على نواقع التواصل الاجتماعي كالآتي: "النهاردة وأنا قاعد على البحر قابلت راجل كبير محترم اتعرفت عليه وطلع صاحب محل كباب وكفتة من 35  سنة وحاليا ولاده كل واحد عنده محل والدنيا تمام، المهم سألته يا حاج ايه حكايه الكفته وإزاي اعرف الكفته الحلوة من الكفتة المضروبة؟.

وتابع كل الكفته برا البيت مضروبة حتي أكبر محلات الكباب في مصر بتشتري من مصدر واحد (المذبح) ، هناك فيه معامل تحت السلم بتعمل أكياس ١٠  كيلو كفته يبدأ من 30 جنيه للكيلو لغاية 100 جنيه للكيلو.

فرحت وقولت له تمام يبقي المحلات الكبيرة بتشتري أفضل حاجة أبو 100 جنيه ، رد عليا وقالي بلاش تعرف المعامل دي بتعمل الكفتة من إيه  أبو 30 بيحطوا حته دهن علي كل كيلو وأبو ١٠٠ ممكن يحطوا ديل ولا عظم مفروم ، اما الباقي ده مش لحمة أصلا ولا بقري ولا جاموسي ولا ضاني.

وقال الكبابجي: " أنا خايف من ربنا قوي ياعالم مين أكل من عندي ومات ولا عاش، تصدق يابني مرة عملت كفتة نظيفة لحم ودهن من الجزار طبيعي عارف النتيجة بعت 15  كيلو رجع منهم حوالي 12 كيلو بيقولوا وحشه وفيها حاجة غلط الظاهر إننا اتعودنا علي البلاوي والميكروب.

وتابع الكبابجي: الرسول قال : لعن الله شاربها وحاملها وبايعها وساقيها"، دي الخمر فمابالك بالسم الهاري اللي اسمه كفته.. أوعي تشتري كفته أو لحوم من أي حد برا البيت وبلاش لحوم مصنعه خالص .

واسترسل: يابيه كل اللي بيشتري كفته وحواوشي ابو خمسه جنيه عارف، وزيد عليهم اللي بيروح يدفع 450 جنيه في كيلو الكفته، وفاهم إنه كده أمان بالعكس أبو 450 نفس المصدر، ويزود علي الكيلو حته دهن أو ليله عشان يقولك ضاني.

وأضاف: امال ليه بيبيعوا ب 400 جنيه الكيلو ؟ منظرة الإيجار والديكور والأغاني علي حسابك هو مش فيه كبايه شاي ب ٥ جنيه وكبايه شاي ب ١٠٠ جنيه؟

 

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