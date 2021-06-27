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كايزر تشيفز يوجه رسالة مفاجئة لـ الأهلي قبل المواجهة

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كايزر تشيفز
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الأحد، 27-06-2021 07:37 م

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقى  في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
وتعد المباراة ذات طابع خاص بسبب مواجهة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لفريق موطنه كايزر تشيفز في مناسبات سابقة، عندما كان بيتسو مدربا لصن داونز الجنوب افريقي.
وقال فينا مافوسا، المتحدث الرسمي باسم كايزر تشيفز النادي الجنوب أفريقي في تصريحات صحفية: "الفريق يركز على التخطيط للنهائي وسيخططون للتعامل مع الأهلي جيدا وليس المدرب فقط".
وتابع بخصوص إصابات الفريق: “لقد لعبنا للتو الليلة الماضية وسيقدم الفريق الطبي تقريرًا عن الإصابات مع اقتراب الموعد النهائي”.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس، السبت، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

 

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