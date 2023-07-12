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"كان في الساحل".. سرقة فيلا توفيق عكاشة في ٦ أكتوبر

توفيق-عكاشة
توفيق عكاشة
الأربعاء، 12-07-2023 09:57 ص

 



كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن تعرض فيلته في أحد التجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة للسرقة.


وقال توفيق عكاشة إن جميع محتويات فيلته تعرضت للسرقة، وتوجه إلى قسم أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.


وأعرب عن دهشته فور اكتشافه كسر حقيبة تحتوي على مفتاح خزينة خاصة به، مؤكدًا أنه كان في الساحل الشمالي بينما تمت سرقة الفيلا في أكتوبر.


ويبتعد توفيق عكاشة عن الساحة الإعلامية منذ فترة، وسبق وأن خرجت شائعات أفادت بعودته للعمل في فضائية "الحياة"، التي قدم خلالها آخر برنامجه "مصر اليوم".


ونفى "عكاشة" في سبتمبر الماضي شائعات عودته للعمل خلال منشور عبر "فيسبوك"، قال خلاله: "أنا جالس في بيني وكل ما يُنشر من شائعات ليس لها أساس من الصحة، والذي ينشرها كاذب كاذب كاذب.. أنا لا أعمل في قناة الحياة ولا في غيرها كفى كذبًا".

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