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" كان عايز يعاشرها من الدُبر ورفضت".. والدة عروس طنطا تكشف سبب قتلها الحقيقي

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العروس ووالدتها
الخميس، 04-05-2023 12:33 م


توجهت والدة آية الشربيني، عروس طنطا، ضحية زوجها، إليها في “ليلة الصباحية” كحال أي أم حاملة الطعام للاطمئنان عليها والمباركة.
وعندما جلست مع ابنتها منفردة روت لها أن زوجها يريد إتيانها من الدبر ويأتي بفاحشة قوم لوط، وأنها طلبت كتم سرها، لتنصحها الأم بالصبر لأنهما في بداية حياتهما الجديدة.

وحسب – القاهرة 24- لم تجد والدة آية عروس طنطا ضحية زوجها منه خلال فترة الخطوبة أو خلال الزيارة إلا كل مودة تجاه ابنتها، حيث إنها لو شكت أو لاحظت أنه ينوي الغدر بابنتها لحرصت على أن تصطحبها معها، مشيرة إلى أنه ليس هناك مبررا يدفع القاتل لتنفيذ خطته وأن يقتل ابنتها بتلك الطريقة الوحشية والبشعة.

عندما روت آية عروس طنطا لوالدتها ما حدث خلال زيارتها لها، طلبت منها الصبر لأنهما عروسان جديدان ولم يعتادا على بعضهما، مردفة: لما روحت لبنتي قالت لي عاوز يعمل زي قوم لوط، ويعمل الحرام، قولتلها اصبري انتوا لسه ما أخدتوش على بعض وفي البداية وعرسان جداد، ومش مبرر إنه يقتلها علشان ياخد حقه، والموضوع مش دهب ولا حق شرعي، مش مبرر إنه يقتلها علشان يدبحها زي الفرخة، وكان يكلمني.

وأردفت الأم: بنتي كانت كتومة جدا، ودايما كانت تقوله في خلافاتهم اتقي الله يا محمد، خد شقى عمرى مني، وما فيش سبب ولا مبرر للقتل، لو كنت حاسة بحاجة أنه يغدر بيها كنت أخدتها معايا، بنتي شافت عليه حاجة على الموبايل، وبطلب يفرغوا هواتف زمايله.

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