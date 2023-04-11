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كان صحفيًا في "المصريون".. نكشف لكم الهوية الحقيقية لـ"شيخ العرافين" (صورة)

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برنامج شيخ العرافيين
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Teads
الثلاثاء، 11-04-2023 10:39 ص

 

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن هوية وحقيقة شخصية شيخ العرافين الذي يتم تقديمه في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناتي النهار والمحور بعد صلاة المغرب مباشرة وأثار ردود فعل واسعة بعد الحلقات وخاصة حلقة حسن شاكوس وغيرها، ومن قبله "شيخ الحارة".

 

و "شيخ العرافين" أو "شيخ الحارة" هو الصحفي محمد معوض، الذي يعمل محررًا صحفيًا قبل سنوات في صحيفة المصريون، كما أنه عمل مديرا لتحرير عدد من البرامج.

وعمل أيضا "معوض" مديرا لتحرير برنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور لمدة ثلاث أيام أسبوعيا، كما عمل من قبل مديرا لتحرير برنامج صباح دريم وبرنامج صباح الخير يا مصر وعدد من البرامج.

 

وبحسب مصادر قريبة من البرنامج، فإن معوض قام بدور شيخ الحارة أيضا خلال البرنامج الذي قدمته الإعلامية عبر قناة القاهرة والناس منذ 4 سنوات وحقق انتشارا ملحوظا في تلك الفترة.

 

ويبذل "معوض"  مجهودا كبيرا في جمع المعلومات الخاصة حول الضيف وخاصة المعلومات التي لا يعرفها أحد من خلال الاستعانة بمصادر قريبة من المصدر ومن خلال صحفيين على علاقات طيبة بالمصادر وغيرها من الطرق التي تمكنه من الحصول على المعلومات، كما يعتمد على تغيير صوته من خلال مهندس الصوت بالاستوديو.

 

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