كان رفقة امرأة.. تونسي يحاول الهرب داخل فندق فيسقط من الطابق الـ 15(فيديو صادم)

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شاب تونسي مٌقيم بألمانيا
" 33 عاما" ، من الدور الـ 15 بأحد الفنادق بمنطقة دريسدن الألمانية ،
عقب محاولته الهروب من الشرطة .
وأظهر الفيديو الشاب وهو يتسلق درابزين شرفة غرفة فندق
بالطابق الـ 15 ، محاولا النزول للطابق الأسفل " 14" ، للهروب من الشرطة
، التي حاولت القبض عليه ، لاحتجازه سيدة تحت تهديد السلاح " سكين" .
وأبان الفيديو الشاب وهو يتسلق الشرفة واختل توازنه فجأة
، فسقط من الطابق الـ 15 ، واصطدم بالأرض حيث توفي على الفور .
وحسب وسائل إعلام ألمانية ، تلقت شرطة دريسدن الألمانية
، بلاغا يفيد بوجود شاب يقف بشرفة غرفة إحدى الفنادق بالمنطقة ، يحمل سكينا ،
ويحتجز سيدة داخل الغرفة .
على الفور انتقلت الشرطة ، وعقب الوصول للغرفة ، حاول
الشاب التونسي الهروب منهم ، بتسلق درابزين شرفة الغرفة بالطابق الـ 15 ، ولكن
يختل توازنه ويسقط على الأرض ويتوفى على الفور ، وتم نقل السيدة للمستشفى لتلقي
الرعاية الصحية والنفسية اللازمة ، وجاري التحقيق بالواقعة .
June 19, 2023