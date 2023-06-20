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كان رفقة امرأة.. تونسي يحاول الهرب داخل فندق فيسقط من الطابق الـ 15(فيديو صادم)

كان رفقة امرأة.. تونسي يحاول الهرب داخل فندق فيسقط من الطابق الـ 15(فيديو صادم)

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التونسي
الثلاثاء، 20-06-2023 09:27 ص

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شاب تونسي مٌقيم بألمانيا " 33 عاما" ، من الدور الـ 15 بأحد الفنادق بمنطقة دريسدن الألمانية ، عقب محاولته الهروب من الشرطة .

 

وأظهر الفيديو الشاب وهو يتسلق درابزين شرفة غرفة فندق بالطابق الـ 15 ، محاولا النزول للطابق الأسفل " 14" ، للهروب من الشرطة ، التي حاولت القبض عليه ، لاحتجازه سيدة تحت تهديد السلاح " سكين" .

 

وأبان الفيديو الشاب وهو يتسلق الشرفة واختل توازنه فجأة ، فسقط من الطابق الـ 15 ، واصطدم بالأرض حيث توفي على الفور .

 

وحسب وسائل إعلام ألمانية ، تلقت شرطة دريسدن الألمانية ، بلاغا يفيد بوجود شاب يقف بشرفة غرفة إحدى الفنادق بالمنطقة ، يحمل سكينا ، ويحتجز سيدة داخل الغرفة .

 

على الفور انتقلت الشرطة ، وعقب الوصول للغرفة ، حاول الشاب التونسي الهروب منهم ، بتسلق درابزين شرفة الغرفة بالطابق الـ 15 ، ولكن يختل توازنه ويسقط على الأرض ويتوفى على الفور ، وتم نقل السيدة للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية والنفسية اللازمة ، وجاري التحقيق بالواقعة .

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