كان رفقة امرأة.. تونسي يحاول الهرب داخل فندق فيسقط من الطابق الـ 15(فيديو صادم)

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شاب تونسي مٌقيم بألمانيا " 33 عاما" ، من الدور الـ 15 بأحد الفنادق بمنطقة دريسدن الألمانية ، عقب محاولته الهروب من الشرطة .



وأظهر الفيديو الشاب وهو يتسلق درابزين شرفة غرفة فندق بالطابق الـ 15 ، محاولا النزول للطابق الأسفل " 14" ، للهروب من الشرطة ، التي حاولت القبض عليه ، لاحتجازه سيدة تحت تهديد السلاح " سكين" .

وأبان الفيديو الشاب وهو يتسلق الشرفة واختل توازنه فجأة ، فسقط من الطابق الـ 15 ، واصطدم بالأرض حيث توفي على الفور .

وحسب وسائل إعلام ألمانية ، تلقت شرطة دريسدن الألمانية ، بلاغا يفيد بوجود شاب يقف بشرفة غرفة إحدى الفنادق بالمنطقة ، يحمل سكينا ، ويحتجز سيدة داخل الغرفة .