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"كان راجع من الغيط على الجاموسة".. أحمد السقا يكشف عن "علقة لن ينساها"

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"كان راجع من الغيط على الجاموسة".. أحمد السقا يكشف عن "علقة لن ينساها"

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الخميس، 08-08-2024 10:29 ص

حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على برنامج بيت السعد، مع الفنان عمرو سعد وشقيقه الفنان أحمد سعد، عبر قناة mbc الفضائية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

وخلال الحلقة، روى الفنان أحمد السقا، قصة تعرضه للضرب وهو صغير، بعدما وجه له أحمد سعد سؤالا حول هل تعرض للضرب في حياته.

وقال أحمد السقا إنه تعرض للضرب كثير، ومنها مرة لا ينساها وهو صغير، فقال: «كنت راجع من الغيط في البلد بالليل فأنا كنت راكب الجاموسة اللي بتسوق القطيع دي قدام واتخانقت ساعتها أنا وحد».

وأضاف أحمد السقا: «أول لما اتخانقت لقيت القرية كلها جايين عليا وبيضربوني بجريد النخل وكان عندي حوالي 16 سنة والعلقة دي ما انسهاش في حياتي».

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