كان بإرادتها.. مفاجأة عن الفتاة التي ادعت اغتصاب وحملها على يد 3 شباب في السخنة

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كشف مصدر أمني ملابسات ادعاء فتاة تعرضها للاغتصاب على يد 3 شباب، بمنطقة السخنة جنوب السويس، وأكد أن الواقعة على غير الرواية المنشورة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي.



وأوضح المصدر أن الواقعة بحسب قول المدعية، كانت قبل شهر رمضان بأسبوع، وأنها حررت محضرًا تتهم فيه 3 شباب باغتصابها قبل أسبوعين، مدعية أنها اكتشفت أن الاغتصاب أسفر عن حمل.

وأضاف المصدر أن الفتاة المدعية لا تربطها علاقة رسمية "خطوبة" بأحد المتهمين، وإنما علاقة سابقة بينهما، ولم تكن بمفردها مع الشباب بل كان هناك فتيات أخريات معها وذهبوا للمكان الذي قصدوه بالسخنة جروب ضم شباب وفتيات.



كشف المصدر الأمني، أن التحريات أكدت أن المدعية لم تفقد الوعي بعد تناول عصير به مخدر في المطعم كما ذكرت في روايتها المنشورة، وإنما تناولت الخمور بإرادتها خلال مكوثهم في المطعم الذي قصدوه.

كما أنها كانت في وعيها عند توجهها إلى القرية السياحية، وذهبت بإرادتها ولم تكن فاقدة للوعي، كما تدعي.



وحررت المدعية المحضر بقسم شرطة عتاقة تتهم فيه 3 شباب تعرفت على أحدهم، باغتصابها، وذلك بعد الواقعة بنحو أسبوع، ولم تذكر أنها حامل في المحضر، إذ أن المدة الزمنية بين تاريخ الواقعة وبين توقيت تحرير المحضر ليست كافية للاستدلال على حدوث حمل.

وكانت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا يفيد ادعاء فتاة تعرضها للاغتصاب على يد 3، بعدما استدرجها شاب كان وعدها بالتقدم لخطبتها، وتهرب أكثر من مرة وأجل خطوة الارتباط بها رسميًا، وفوجئت به يتصل بها ويطلب منها لقاءه وأنها بعد إلحاح وافقت على ذلك.



وتابعت الفتاة المدعية، البالغة من العمر 20 عاما، أن الشاب توجه بها رفقة 2 آخرين، إلى مطعم بالسخنة، وأنها تناولت عصيرًا ثم شعرت بدوار وفقدت الوعي، ونقلوها إلى السيارة فاقدة للوعي ثم فوجئت بنفسها عارية في غرفة داخل قرية سياحية بدون ملابسها وأحدهم بجوارها، ألقى عليها "ملاية سرير" وارتدت ملابسها وغادرت القرية معهم إلى مدينة السويس بالسيارة التي كانت ركبتها معهم.