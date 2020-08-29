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«كاني ويست» يقاضي لجنة انتخابات ولاية ويسكونسن

«كاني ويست»
«كاني ويست» يقاضي لجنة انتخابات ولاية ويسكونسن
 
السبت، 29-08-2020 10:07 م فتحي مجدي
أفادت صحيفة "هيل" الأمريكية السبت، أن مغني الراب، كاني ويست رفع دعوى للحصول على حق الاقتراع الرئاسي بولاية ويسكونسن، مدعيًا أنه التزم بالموعد النهائي للولاية قبل ثوانٍ من إغلاقه رسميًا.

ورفع ويست، دعوى قضائية في مقاطعة براون يطلب من المحكمة المحلية أن تضعه وزميلته المرشحة ميشيل تيدويل في الاقتراع في نوفمبر.

ورفضت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن، محاولة مغني الراب الظهور في اقتراع الولاية، زاعمة أنه فاته الموعد النهائي في الخامسة مساءً لتقديم الأوراق.

لكن معسكر مغني الراب يصر في أوراق المحكمة على أن الموعد النهائي ينتهي فعليًا في الساعة 5:01 مساءً، وأنه قام بذلك بتقديم أوراقه في 14 ثانية بعد الساعة 5 مساءً، وفقًا للتقرير.

وحصل ويست بالفعل على مقاعد في الاقتراع الرئاسي في ولايات، من بينها أركنساس وكولورادو ومينيسوتا وأوكلاهوما ويوتا وفيرمونت.

قال ويست، المؤيد السابق للرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا ينكر أن حملته قد تضر بمحاولة نائب الرئيس السابق جو بايدن للبيت الأبيض.

وتعد ولاية ويسكونسن هي واحدة من أكثر الولايات المتأرجحة تنافسية في البلاد. وفاز الرئيس دونالد ترامب في هذه الولاية على منافسه المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بما يزيد قليلاً عن 20 ألف صوت في عام 2016.
 

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