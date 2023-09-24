"كانت ملتزمة ومحترمة".. زوج يضبط زوجته تخونه مع طليقها





تقدم "حازم خ."، 33 سنة، سائق تاكسي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، مبررا طلبه: "بتكلم طليقها على الواتساب برسائل إباحية".

يروي الرجل تفاصيل زواجه من "شروق. م"، 31 سنة، ربة منزل، زواجا تقليديا، بعد ترشيحها من الأهل بعد تخطي عمره الثلاثين، وبعد التعارف وجدها سيدة ملتزمة محترمة ومتعلمة، لكن الأزمة انها كانت مطلقة بعد زواج 7 أشهر فقط.

وأضاف الزوج – حسب مصراوي-:"بعد مشاورات بين الأسرة وبعضها، وضعتها تحت الاختبار ووجدتها سيدة رائعة ووقتها تظاهرت بكل ما يجعلها الزوجة المثالية، فوافقت على الزواج منها، وبعد 4 أشهر من الخطبة تم الزفاف وانتقلنا للمعيشة بعش الزوجية، زواج دام سنة ونصف فقط، بدون إنجاب أطفال".

وتابع الزوج: "عشنا حياة زوجية سعيدة ولم أجد فيها عيوب، لكن ما خفي كان أعظم، وكلما حاولت التحدث معها عن زواجها السابق، تتهرب من الموضوع بسرعة غريبة، وقتها بررت ذلك بكرهها لتلك الزيجة".

وعن اكتشافه لخيانته يقول "حازم": بعد دخولي المنزل وجدتها بالسرير لم أجعلها تستيقظ ودخلت إلى المطبخ لتحضير وجبة العشاء، مشيرا إلى أن هاتفها استقبل رسالة، وبمجرد سماعها صوت الرسالة هرولت نحو الهاتف لكني وقفت وتفحصت الرسالة، لكنها هربت من أمامي، بعدما علمت بأنها تتحدث مع طليقها.

يختتم الزوجة قصته باكياً على حظه الغريب فى الحياة قائلاً: "مليش حظ أكون أب"، وطالب بعدها الأب بطلاق ابنته بطريقة ودية بعدما وجد رسائل إباحية بينها وبين طليقها، فرفض وسحب نفسه من الموضوع، وقتها لم أجد إلا الحل القضائي لاتخاذ حقوقى القانونية منها".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت الدعوى رقم 753 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.