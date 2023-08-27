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كانت سكرانة.. فاطمة المؤمن تتسبب في مقتل شخصين وتثير ضجة بالكويت

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فاطمة المؤمن
الأحد، 27-08-2023 02:02 م


 

تصدرت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن محركات البحث جوجل، وذلك بعد تسببها في حادث أليم أدى إلى وفاة شخصين وإصابة شخصين.

حادث فاطمة المؤمن الكويتية

ويرجع تصدر الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن لمحركات البحث جوجل، بعد تسببها في مقتل شخصين وإصابة آخرين، بسبب تجاوزها إشارة المرور.

وبعد الحادثة المروعة التي تسببت فيها الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، خضعت لفحص من قبل الشرطة الكويتية، وتبين أن فاطمة كان تحت تأثير الكحول والمخدرات عند حدوث الحادث المروع.

 

وتم إلقاء القبض على فاطمة المؤمن من قبل الشرطة الكويتية، ووجه لها عدة تهم منها، قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ، فضلا عن تجاوز السرعة المقررة.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء تشير إلى الإفراج عن الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لأنباء تفيد بوجود جهود كبيرة تبذل من أجل الافراج عن الفاشينيستا فاطمة المؤمن من السجن، واعتبار أن الحادث قضاء وقدر ولم تكن متعمدة التسبب في وفاة الشابين.

وعلق المحامي الكويتي الشهير فهد أنور الحداد كتب عبر حسابه الشخصي بـ تويتر بعد انتشار أنباء تشير إلى الافراج عن فاطمة المؤمن قائلا: إن صحت الأخبار المتداولة عن تدخل بعض المسؤولين لإخلاء سبيل المشهورة المتسببة في وفاة مواطنين، سأتقدم ببلاغ للنيابة العامة عن واقعة استغلال النفوذ والتي تتراوح عقوبتها لسنوات، هذه التهمة استغلال النفوذ يجب أن تفعل في الكويت ولا بد من معقابة كل شخص تسول له نفسه السعي لاستغلال نفوذه في إزهاق أرواح الناس.

 

من هي الفاشينيستا فاطمة المؤمن؟

فاطمة عصام حمد المؤمن، تبلغ من العمر 30 عاما، تخرجت في كلية الهندسة المعمارية، وتعمل في مجال الموضة والأزياء، حتى أصبحت واحدة من أشهر البلوجرز ولديها شعبية كبيرة ومتابعين في جميع أنحاء العالم.

 

دخلت الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن عالم صنع الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي عام 2014، يبلغ عدد متابعيها على موقع انستجرام، نحو 2 مليون متابع.

 

فقدت والدها في مطلع الشهر الجاري، والتي نعته بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع انستجرام، قائلةً: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنْتي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج عصام حمد المؤمن.

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