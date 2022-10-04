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كانت تعاين شقة لتأجيرها.. رجل وصديقه يغتصبان فتاة أمام زوجته

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الثلاثاء، 04-10-2022 12:15 م

في واقعة صادمة، تعرضت فتاة للاغتصاب على يد رجلين داخل شقة أحدهما وبوجود زوجته أثناء معاينتها الشقة لتأجيرها، في منطقة المنستير بتونس.

وتكثف الأجهزة الأمنية التونسية جهودها لإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهما للعدالة، بعدما لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، إن الفتاة كانت تبحث عن منزل لتأجيره في مدينة المنستير، والتقت بالمتهمين وأوهماها أنهما سيقومان بمساعدتها.

وادعى المتهمان للفتاة أن أحدهما يمتلك منزلا ينوي تأجيره، فاصطحباها إليه، ولم تشك الفتاة في الأمر لوجود زوجة أحد المتهمين داخل المنزل، لكنها تفاجأت بأنها أصبحت في جلسة خمرية، وأجبراها على دخول إحدى الغرف واغتصباها داخلها.

وبعد الواقعة، توجهت الزوجة إلى مركز الأمن وأبلغت عن واقعة الاغتصاب، الأمر الذي جنّبها تهمة المشاركة فيها، كما تقدّمت الفتاة ببلاغ بعد ذلك.
 

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