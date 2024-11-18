"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه

عاد مرتضى منصور، إلى تصدر المشهد، لكن هذه المرة بعيدًا عن ساحات القضاء والوسط الرياضي تحديدًا خلاف مع اثنين من جيرانه بالعقار الذي يتضمن مكتبه بالدقي.

رئيس الزمالك السابق يمتلك مكتبا يشغل 3 طوابق بأحد العقارات، حرر محضرا بقسم شرطة الدقي، ضد اثنين من جيرانه بالطابق الثالث.

مرتضى منصور اتهم الأول بتعمده تعطيل المصعد بعد إتلافه لمقبض الأسانسير، أما الثاني فجاءت شكوى "منصور" ضده بسبب تركيبه كاميرا مراقبة موجهة للمصعد والمكتب.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال وجه بفحص الواقعة بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي للوقوف على ملابسات الشكوى.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة.