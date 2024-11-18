الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
توقيت مصر 02:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعدى عليها جسدياً.. القصة الكاملة لمعلم الجيزة وطالبة الإعدادية

قرار مفاجئ من كولر بشأن محمد شريف

خالد الغندور يهاجم اتحاد الكرة: مروان حمدي أخطأ في الأهلي ولازم يتعاقب

مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك؟

جابر يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أجمع بينها وبين أختها ودا حرام"

مشهد مستفز.. جندي إسرائيلي يدنس القرآن الكريم بالتبول عليه في غزة

"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه

الكويت تسحب الجنسية من مغردة شهيرة لزواجها من رجل عمره 100 عام

صدمة.. وفاة أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد إصابته بالسرطان

تركيا تمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ في أذربيجان

"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه

image
ا
الإثنين، 18-11-2024 01:09 م

 

 

عاد مرتضى منصور، إلى تصدر المشهد، لكن هذه المرة بعيدًا عن ساحات القضاء والوسط الرياضي تحديدًا خلاف مع اثنين من جيرانه بالعقار الذي يتضمن مكتبه بالدقي.

 

رئيس الزمالك السابق يمتلك مكتبا يشغل 3 طوابق بأحد العقارات، حرر محضرا بقسم شرطة الدقي، ضد اثنين من جيرانه بالطابق الثالث.

 

مرتضى منصور اتهم الأول بتعمده تعطيل المصعد بعد إتلافه لمقبض الأسانسير، أما الثاني فجاءت شكوى "منصور" ضده بسبب تركيبه كاميرا مراقبة موجهة للمصعد والمكتب.

 

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال وجه بفحص الواقعة بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي للوقوف على ملابسات الشكوى.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة.

إقرأ ايضا

1244497

تعدى عليها جسدياً.. القصة الكاملة لمعلم الجيزة وطالبة الإعدادية

م

جابر يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أجمع بينها وبين أختها ودا حرام"

تتت

صدمة.. وفاة أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد إصابته بالسرطان