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كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

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الابن وأمه
 
السبت، 23-01-2021 09:41 ص المصريون


وثقت كاميرا المراقبة داخل أحد المتاجر، أبشع جريمة قتل لسيدة على يد ابنها، الذي غدر بها وظنت أنه يحتضنها فقام بإخراج سكين وطعنها حتى الموت أمام الجميع، وسط حالة ذهول ورعب المتواجدين.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أقدم الشاب الذي قالت عنه الصحيفة أنه رجل يعاني من اضطراب ثنائي، على قتل أمه، في أحد المتاجر بولاية تكساس الأمريكية.
وقام أليخاندرو سانابريا، البالغ عمره 26 عاما، بطعن وذبح والدته مارثا هاجوين، البالغة 48 عاما ، يوم الجمعة الماضية، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأعلن عن وفاة “مارثا” الثلاثاء الماضي وتم نزع أجهزة التنفس الصناعي بعدما تيقن الأطباء بأنه لا أمل أمامها في الحياة.
وحاول رجال الشرطة انتزاع السكين الكبير من يد الشاب بعد طعن أمه، فقام بإصابة أحدهم بثقب في الرئة ليتم نقله إلى المستشفى على الفور وحالته تتحسن حاليا.
يخضع الابن القاتل لعملية استجواب مكثفة لمعرفة دوافع الجريمة كما تم فحصه من جانب الأطباء لبيان حالته الصحية والعقلية.
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