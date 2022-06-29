كاميرا مراقبة كشفت المستور في جريمة هزت الإمارات.. شاهد ما حدث في الجراج

الأربعاء، 29-06-2022
09:50 ص
وثق مقطع فيديو التقطه كاميرات مراقبة في موقف سيارات
"جراج" جريمة قتل
المهندسة
الأردنية
الفلسطينية لبنى منصور على يد زوج
ها،
بـ 16 طعنة في الشارقة بدولة الإمارات.
وأظهر الفيديو قيام المتهم
بطعن المجني عليها ومحاولته تنظيف نفسه فيما يبدو من آثار الدماء بعدما طعنها، قبل
أن يظهر وهو يحاول أن يطعن نفسه ويتمدد إلى جانبها. في إشاره لمحاولته إبعاد التهمة
عنه.
وكانت عائلة لبنى أكدت أن
ابنتها تتعرض للتعنيف على يد زوج
ها، ما دفعها إلى تقديم دعوى طلاق ضدّه. وانتقاماً
منها بسبب الدعوى، هاجم القاتل لبنى في سيارتها في موقف سيارات المبنى الذي تسكن فيه،
وأقدم على طعنها عدة مرات قبل أن يهرب بسيارتها.
وأعلنت شرطة الشارقة إلقاء
القبض على القاتل الذي اعترف بقتل
ها "لأسباب شخصية"، من دون الكشف عن هويته.