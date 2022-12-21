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كاميرا مراقبة داخل المكتب توثق لحظة انتحار شاب ورد فعل صادم من زميله

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الشابين
Native
Teads
الأربعاء، 21-12-2022 09:44 ص


وثق مقطع فيديو لحظة انتحار شاب لبناني مقيم في إسطنبول قفزا من مكتبه في الطابق السابع.

وأظهر الفيديو الشاب اللبناني وقد بدا في حالة نفسية سيئة، فيما حاول زميله تهدئته.

وقال الشاب اللبناني: " الله يسامحني، شو بيقولوا بالضبط"، ورد زميله : " قل استغفر الله العظيم".

وقال اللبناني : " أستغفر الله العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله"، ثم قفز من نافذة المكتب.

وأبان الفيديو ، زميل الشاب اللبناني، وهو ينادي عليه لحظة قفزه، ثم جلس على الأرض، وظل ساجدا على ما يبدو، وبعد ذلك عاد إلى مكتبه وبدأ يقلب في الهاتف.
 

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