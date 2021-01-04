كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل معلمة على يد زوجها في الشارع

الإثنين، 04-01-2021
02:30 م
المصريون
وثقت كاميرا مراقبة في أحد المحلات أمام المدرسة
التي
شهدت واقعة مقتل معلمة على يد زوجها السائق، الجريمة منذ بدايتها ولحظات الهجوم
وطعن الزوج لزوجة
ه حتى الموت أمام المارة .
ويظهر الفيديو خروج القاتل
من خلف أتوبيس متوقف وعندما
رأته زوجة
ه حاولت الفرار منه إلا أنه طاردها حتى تمكن منها وأرداها قتيلة على
الأرض.
وكشفت التحريات أن
الزوج تتبع زوجة
ه ولاحقها حتى مقر عملها، وانقض عليها وطعنها بالسكين أمام المارة ومعلمي
المدرسة
ثم أشعل سيجارة ووقف يدخنها أمام الجثة وفوق الدماء منتظرا الشرطة .
وكانت الزوجة
“فجر النور”، بحسب ما أظهر التحقيق تعاني من
ضيق المعيشة وتزايد نفقات الأسرة خاصة عقب انتهاء عمل زوجها في الخارج بسبب تفشي كورونا
وجلوسه في المنزل بلا عمل، فيما قال الزوج إنها كانت تعايره كثيرا لإنفاقها على الأسرة
وتلبية احتياجاتها من عائد عملها.
كما أضاف الجاني أنه قرر التخلص من زوجة
ه واستل سكينا ولاحقها
إلى عملها وطعنها حتى الموت أمام المارة لينهي معاناته خاصة بعد اكتشافه أنها أقامت
ضده قضية خلع للانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة.
إلى ذلك، ذكر أنه جلس بجوار الجثة، حتى وصول رجال المباحث
كي يقتادونه لقسم الشرطة.
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