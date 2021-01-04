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كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل معلمة على يد زوجها في الشارع

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لحظة القتل
 
الإثنين، 04-01-2021 02:30 م المصريون

وثقت كاميرا مراقبة في أحد المحلات أمام المدرسة التي شهدت واقعة مقتل معلمة على يد زوجها السائق، الجريمة منذ بدايتها ولحظات الهجوم وطعن الزوج لزوجةه حتى الموت أمام المارة .
ويظهر الفيديو خروج القاتل من خلف أتوبيس متوقف وعندما رأته زوجةه حاولت الفرار منه إلا أنه طاردها حتى تمكن منها وأرداها قتيلة على الأرض.
 وكشفت التحريات أن الزوج تتبع زوجةه ولاحقها حتى مقر عملها، وانقض عليها وطعنها بالسكين أمام المارة ومعلمي المدرسة ثم أشعل سيجارة ووقف يدخنها أمام الجثة وفوق الدماء منتظرا الشرطة .
وكانت الزوجة “فجر النور”، بحسب ما أظهر التحقيق تعاني من ضيق المعيشة وتزايد نفقات الأسرة خاصة عقب انتهاء عمل زوجها في الخارج بسبب تفشي كورونا وجلوسه في المنزل بلا عمل، فيما قال الزوج إنها كانت تعايره كثيرا لإنفاقها على الأسرة وتلبية احتياجاتها من عائد عملها.
كما أضاف الجاني أنه قرر التخلص من زوجةه واستل سكينا ولاحقها إلى عملها وطعنها حتى الموت أمام المارة لينهي معاناته خاصة بعد اكتشافه أنها أقامت ضده قضية خلع للانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة.
إلى ذلك، ذكر أنه جلس بجوار الجثة، حتى وصول رجال المباحث كي يقتادونه لقسم الشرطة.

شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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