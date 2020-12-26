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كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل فتاة في الشارع برصاصة في رأسها

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الفتاة
 
السبت، 26-12-2020 01:51 م المصريون

وثقت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع لحظات صادمة، لمقتل فتاة بطلقة في الرأس ومصرعها في الحال.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعرضت سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا للقتل فى أحد شوارع البرازيل بوضح النهار.
وأظهرت كاميرا المراقبة في الشارع أن مطلق النار كان يقف بجوار عمود إنارة في أحد شوارع ساو باولو لما يقرب من 4 دقائق عندما نصب كمينا لآنا باولا دا سيلفا.
وأصيبت المرأة المتزوجة ولديها ابنة، برصاصة في رأسها ومرتين في رقبتها. ولفظت أنفاسها في مكان الحادث ، بحسب الشرطة العسكرية.
وتظهر الكاميرا الأمنية دا سيلفا وهي تسير في شارع مونسنهور أندرادي بعد أن أنهت نوبة عملها في متجر للأحذية في حي الملابس في ساو باولو في براس.


شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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