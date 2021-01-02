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كاميرا مراقبة توثق لحظة الاعتداء الجماعي على صيدلي مصري في السعودية

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جانب من الاعتداء
 
السبت، 02-01-2021 04:39 م محمد فضل
تعرض صيدلي مصري في المملكة العربية السعودية، إلى اعتداء وحشي من قبل مجموعة من الشباب أمام الصيدلية التي يعمل بها، ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس والوجه.
وقالت وزارة القوى العاملة إن المعتدين على الصيدلاني المصري في المملكة قدموا على متن سيارة تحمل لوحة كويتية، مؤكدة أنها تتابع التحقيقات في هذا الحادث.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، تفاصيل الحادث قائلا: “إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن تفاصيل حادث اعتداء بعض الأشخاص على الصيدلي المصري، أحمد محمد أبو غنيم، والذى يعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حي الثمامة بالرياض، حيث كان الصيدلي يعمل بالفترة المسائية ودخل أحد الأشخاص يطلب صنف دواء، فاعتذر له الصيدلي بأنه غير موجود، فأعطاه الزبون صورة الدواء على الجوال ، ظنا منه أن الصيدلي لم يتحقق من اسم الدواء المطلوب، فكرر الصيدلي اعتذاره لعدم وجود الدواء المطلوب، فما كان من الشخص إلا التطاول اللفظي، والسباب للصيدلي، وغادر الصيدلية” ، بحسب روسيا اليوم .
وأكمل تفاصيل الحادث بالقول: “إن الشخص عاد مرة أخري للصيدلية، وبصحبته خمسة أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت، وقاموا باستدراج الصيدلي إلى خارج الصيدلية، مدعين رغبتهم في الاعتذار، وتسوية الخلاف السابق، وبحسن نية من الصيدلي خرج معهم ليتفاجأ بأحدهم يعتدى عليه بسلاح أبيض، وقاموا جميعا بالاعتداء عليه، وحاول الدفاع عن نفسه”.
وأضاف: “بعد الاعتداء عليه فروا جميعا هاربين، تاركين الصيدلي مصابا بجروح خطيرة”.

وباشرت الجهات الأمنية في السعودية مكان الحادث، وتم تفريغ الكاميرات بالصيدلية لمعرفة هوية المعتدين، وجاري البحث عن الجناة.
كما نقل الصيدلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستقرت حالته نظرا لسطحية الجروح، وتم إعداد تقرير طبي عن حالته الصحية، وتابعه مكتب التمثيل العمالي بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، “أولا بأول”.
 

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