الجمعة 11 أكتوبر 2024
توقيت مصر 00:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

100 قرش.. سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه أمس

بعد شهرين زواج.. جردها من ملابسها وخنقها حتى خرجت روحها في يده

كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف الطفلة ساجدة قبل التخلص منها

"تعالي نراجع الدروس".. تفاصيل هتك عرض طالبة إعدادي على يد مدرسها

توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف لأحداث في عام 2025

مصر ترد على اتهامات قائد مليشيا الدعم السريع ببيان قوي

إيقاف حكمة مدى الحياة وشطبها بسبب فيديو جنسي مع مسؤول بلجنة التحكيم

غدر بخالته وزوجها.. الإعدام لطالب الهندسة وزميله

شاهد.. وصلة رقص لمعتمر مصري في مكة

واقعة غريبة.. القبض على زوجين بتهمة وجود علاقة غير مشروعة بينهما!

كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف الطفلة ساجدة قبل التخلص منها

الخميس، 10-10-2024 01:28 م


رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث مقتل الطفلة "سجدة" بمدينة السلام، آخر ظهور للطفلة الضحية قبل مقتلها.

وكشف فيديو نشره موقع "مصراوي" عن تحدث المتهمة مع الطفلة وسط الشارع، حيث قامت المتهمة بإيقاف المجني عليه لنحو دقيقة ونصف قبل أن تصطحبها برفقتها وتنصرف.

وبين الفيديو حصول المتهمة على "تفاحة" من الطفلة، ثم بعدها اقتربت الطفلة من المتهمة "رايحة تجيب التفاحة" قبل أن تقوم بإمساكها من يدها وتنصرف.

وعقب إبلاغ الأجهزة الأمنية بواقعة العثور على جثة الطفلة المتغيبة منذ ظهر الإثنين الماضي، داخل جوال ومقتولة، بدأت المباحث في تكثيف جهودها لحل لغز مقتل الطفلة.

بعدها قامت جهات التحقيق بمناقشة الأب والأسرة حول تفاصيل اختفاء الطفلة، حيث أكدوا أنها خرجت ظهر الإثنين لشراء بعض المسلتزمات، وبعدها تغيبت لفترة ولم تعد، عقب ذلك أبلغهم الجيران بالعثور على جثة لطفلة مقتولة داخل جوال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثة الطفلة.

ودلت التحريات التي قام بها أحمد طارق رئيس مباحث قسم السلام ثان، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجني عليها بالاشتراك مع سيدة أخرى.

وأوضحت التحريات أن عددًا من الجيران قاموا -بعد ساعات طويلة- بالتواصل مع أسرة الطفلة لإخبارهم بالعثور على طفلتهم مقتوله، وقد وضعت جثتها داخل جوال، وبها آثار تعذيب.

وتم تشكيل فريق بحث من قسم السلام ثان للتواجد بموقع الحادث، لمعرفة تفاصيل الواقعة بالكامل وتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الجريمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.


إقرأ ايضا

2023_8_31_19_30_55_677

بعد شهرين زواج.. جردها من ملابسها وخنقها حتى خرجت روحها في يده

59_20180929225647

"تعالي نراجع الدروس".. تفاصيل هتك عرض طالبة إعدادي على يد مدرسها

2024070_0

توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف لأحداث في عام 2025

أخبار متعلقة

2015_5_6_15_45_55_363

غدر بخالته وزوجها.. الإعدام لطالب الهندسة وزميله

135-122254-nermin-nofal-accusation_700x400

مصرية تهز أستراليا بجريمة مروعة بسبب خيانة زوجية

2024_7_30_19_16_9_974

تقتل سلفتها وتلقي بجثمانها داخل حظيرة مواسي لسبب صادم

screenshot_20240917_173035_gallery_1

صدمة.. طفل يقتل أسرته بالكامل بسلاح ناري لسبب غريب

Capture

"هي وابن أختها خلصوا عليه".. مقتل شاب على يد زوجته بالشرقية والكشف عن السبب