كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف الطفلة ساجدة قبل التخلص منها





رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث مقتل الطفلة "سجدة" بمدينة السلام، آخر ظهور للطفلة الضحية قبل مقتلها.

وكشف فيديو نشره موقع "مصراوي" عن تحدث المتهمة مع الطفلة وسط الشارع، حيث قامت المتهمة بإيقاف المجني عليه لنحو دقيقة ونصف قبل أن تصطحبها برفقتها وتنصرف.

وبين الفيديو حصول المتهمة على "تفاحة" من الطفلة، ثم بعدها اقتربت الطفلة من المتهمة "رايحة تجيب التفاحة" قبل أن تقوم بإمساكها من يدها وتنصرف.

وعقب إبلاغ الأجهزة الأمنية بواقعة العثور على جثة الطفلة المتغيبة منذ ظهر الإثنين الماضي، داخل جوال ومقتولة، بدأت المباحث في تكثيف جهودها لحل لغز مقتل الطفلة.

بعدها قامت جهات التحقيق بمناقشة الأب والأسرة حول تفاصيل اختفاء الطفلة، حيث أكدوا أنها خرجت ظهر الإثنين لشراء بعض المسلتزمات، وبعدها تغيبت لفترة ولم تعد، عقب ذلك أبلغهم الجيران بالعثور على جثة لطفلة مقتولة داخل جوال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثة الطفلة.

ودلت التحريات التي قام بها أحمد طارق رئيس مباحث قسم السلام ثان، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجني عليها بالاشتراك مع سيدة أخرى.

وأوضحت التحريات أن عددًا من الجيران قاموا -بعد ساعات طويلة- بالتواصل مع أسرة الطفلة لإخبارهم بالعثور على طفلتهم مقتوله، وقد وضعت جثتها داخل جوال، وبها آثار تعذيب.

وتم تشكيل فريق بحث من قسم السلام ثان للتواجد بموقع الحادث، لمعرفة تفاصيل الواقعة بالكامل وتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الجريمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.



