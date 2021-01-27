الأربعاء 27 يناير 2021
توقيت مصر 13:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي آل الشيخ يتبرأ من أمر أثار جدل بالمملكة: «مليش علاقة»

موقف محمد هاني من المشاركة في كأس العالم للأندية

روسيا تعرض التعاون علي واشنطن لحل هذه القضايا

الصحة العالمية تحذر من المرحلة القاتمة لـ" كورونا"

تعليق غريب من بيل جيتس علي اتهامه بأنه سبب انتشار " كورونا"

بالصور.. تعرف على سعر شماغ ولي العهد السعودي الذي أثار الجدل

100 مليون إصابة بكورونا.. الفيروس التاجي يواصل الاجتياح

صدمة.. ابنة نهى العمروسي: «زوجي خدرني ونام معايا هو وصديقه»

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لطفل شنق نفسه بالخطأ

وفاة رئيس شركة مصر للطيران بشكل مفاجيء أثناء حوار تليفزيوني (فيديو)

ADS
 

كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لطفل شنق نفسه بالخطأ

Capture
الطفل
 
الأربعاء، 27-01-2021 10:29 ص المصريون

وثقت كاميرا مراقبة مُثبتة داخل أحد أحواش المنازل، لحظات مرعبة تحبس الأنفاس لقيام طفل بشنق نفسه عن طريق الخطأ، أثناء لعبه رفقة إخوته.
وأظهر الفيديو الطفل الصيني وقد لف حبلًا حول رقبته بإحكام وربطه بسور خلفه، ثم وقف على أحد البراميل، إلا أن البرميل تدحرج وأصبح الطفل معلقًا بالحبل، الذي ضغط على رقبته بشدة.
وأبان المقطع أن الطفل ظل يرفس برجليه، كما حاول طفل آخر صغير أن يقرّب له البرميل دون جدوى، وفي تلك اللحظة حضرت الأخت الكبرى وحملت أخاها لأعلى حتى حرر رقبته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
فيما هرعت بعدها الأم على الطفل وقامت بحمله ومحاولة الاطمئنان عليه.

 

إقرأ ايضا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرأ من أمر أثار الجدل بالمملكة: «مليش علاقة»

6862528_1611588234

بالصور.. تعرف على سعر شماغ ولي العهد السعودي الذي أثار الجدل

53439350_401

100 مليون إصابة بكورونا.. الفيروس التاجي يواصل الاجتياح

أخبار متعلقة

Capture

كاميرا مرقبة توثق أبشع جريمة لشاب يقتل أمه أمام الجميع

Capture

يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

Eq336EnXcAAyEpG

تهز مدينة عربية.. يطارد ابنه في الشارع ويذبحه أمام الجميع