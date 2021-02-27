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كاميرا مراقبة توثق فيديو صادم.. طفل يحاول الهرب من كلب فدهسه ميكروباص

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الطفل
 
السبت، 27-02-2021 10:06 ص محمد فضل - متابعات

وثق مقطع فيديو، لحظة دهس طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص مسرعة أثناء هروبه من أحد الكلاب الضالة في مدينة البدرشين، بالجيزة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى البدرشين المركزى يفيد بوصول طفل مصاب بعدة إصابات مختلفة، ولقى مصرعه متأثرا بجراحه.
وأوضحت التحريات، أنه أثناء هروب الطفل المتوفى وصديقه من كلاب ضالة تطاردهما، صدمته سيارة أجرة مسرعة، ما أسفر عن مصرعه.
وضبطت قوات الأمن ، سائق السيارة الذى قال إنه فوجئ بظهور الطفل أمامه، ولم يتمكن من تفاديه أو إيقاف السيارة، فاصطدم به، كما تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

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