كاميرا مراقبة توثق أغرب ما حدث لـ حرامي في السعودية

الثلاثاء، 09-03-2021
11:17 ص
محمد فضل- متابعات
وثقت كاميرا مراقبة، واقعة نجاة حرامي
في المملكة العربية السعودية
، من
الموت بأعجوبة أثناء عملية سرقة
أحد الكابلات
من إحدى العمائر السكنية في
"الخرج".
وظهر في الفيديو، شخص يقف بسيارته أمام إحدى العمائر بالخرج، ثم توجه إلى
العدادات الكهربائية الخاصة بهذه العمارة السكنية لسرقة
الكابل.
وأوضح الفيديو:”حدوث ماس كهربائي أثناء محاولته سرقة
الكابل الكهربائي، مما
تسبب في اشتعال النيران بشكل مؤقت، مما دفعه إلى الهرب بمركبته بسرعة خشية من أن
يلمحه أحد، أو أن تلتهمه النيران، ولكن من سوء حظه وثقت كاميرات المراقبة واقعة
السرقة
”.
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