كاميرا المراقبة تكشف الحقيقة كاملة.. مطالبات بمحاكمة عامل النظافة «النصّاب»

الثلاثاء، 25-10-2022
09:06 ص
يومًا بعد آخر تتجلى حقائق جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عامل
النظافة"، والتي أثارت ضجة كبيرة عقب طرده من محل كشري التحرير
بالدقي بسبب
ملابسه.
لكن كاميرا المراقبة وفقًا لفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت
حقيقة ما حدث داخل المحل وما فعله الشاب المرتدي زي عامل النظافة
.
وفقا للفيديو المتداول، اشترى عامل النظافة
علبة الكشري الخاصة به على
طريقة "التيك أوي" حيث تم وضعها في شنطة وإعطائها له، إلا أنه جلس على
طاولة داخل المحل وأخرج علبة الكشري من الشنطة وشرع في الأكل داخل المحل.
جاء ذلك بالمخالفة لقواعد المحل، حيث أنه لم يجلس على الطاولة منذ البداية
ليطلب الطعام الخاص به، لذلك توجه له عاملان بالمحل، تحدثوا معه بهذا الشأن لكنه
لم يستمع لهم وواصل تناول علبة الكشري الخاصة به.
ممثل كومبارس
فجر مخرج ومدير شركة تسويق، مفأجاة غير متوقعة عن حقيقة هوية عامل النظافة
صاحب واقعة "كشري التحرير
" التي أثارت الجدل في مصر، بعد تداول فيديو
لطرده خارج المحل بسبب ملابسه.
وقال المخرج ومدير شركة التسويق مؤمن نور عبر صفحته الرسمية على موقع
«فيسبوك»: «تواصلت معاه عشان يطلع في حلقه في قناة معينة، شركتي ماسكلها السوشيال
ميديا، قالي: أنا عندي مدير أعمال وبأخد فلوس عشان أطلع في أي لقاء والمكالمة
معايا».
وأوضح مؤمن نور: « رقم 1: أنا مكنتش هتكلم عنه بس لقيت إنه عمل كده مع أكتر
من حد، رقم 2 : كنت معترض جداً علي ظهوره في القناة وشايف إنه فيه نماذج أهم،
ولكنهم أصروا عشان كده كلمته وده شغلي، رقم 3 : كل اللي كان بيعمله تمثيل وعرفت إنه مش عامل نظافة».
زميل العامل يفضحه
زادت هذه الشكوك بعد تصريحات "خضر" صاحب عامل النظافة
، الذي أكد
أن الأخير تم طرده من العمل منذ شهرين بسبب تعاطيه الممنوعات، كما تم خصم شهر من
مستحقاته بسبب رفضه تسليم بدلة النظافة الخاصة به وذلك لاستخدامها في أغراض أخرى.
كما نفى خضر، تصريحات زميله المطرود، حيث أكد أن هناك 60 عامل نظافة في
منطقة الدقي يأخذون وجبات يوميا بالمجان من هذا المحل.
أثارت هذه المستجدات في واقعة عامل النظافة
، حالة أخرى من الجدل، حيث طالب
البعض بضرورة محاكمة هذا العامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، إذا
ثبت كذب روايته.