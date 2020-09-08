أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن منظومة النقل الذكي لإدارة الطرق السريعة، يتم من خلالها مراقبة وإدارة حركة المرور والسيطرة الأمنية على المخالفات المرورية عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة.
وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه لن يوجد طريق سريع في مصر غير مشمول بمنظومة النقل الذكر، مؤكدًا: "المنظومة غير قابلة للفشل".
وأوضح أن منظومة النقل الذكي تهدف إلى تطبيق نظم النقل الذكية المفعلة في كل دول العالم، ورفع مستوى كفاءة الأداء والتشغيل في الطرق، وبث ونشر المعلومات اللحظية حول حالة الطقس اليومي، ورفع مستويات الأمان على شبكة الطرق، والتحكم في إنفاذ القانون.
وعن إمكانية تحصل رسوم الطرق، أشار الوزير، إلى أن تحصيل الرسوم يتم من خلال ميكنات الطرق أو عن طريق تطبيق على الهاتف، أو من خلال محفظة إلكترونية.
ولفت وزير النقل، إلى أنه يوميًا يولد أكثر من مشروع قومي، يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مناقشتها في الحكومة والمجموعات الوزارية المختلفة، كما يتابعها الرئيس بنفسه، حتى انتهاء المشروعات في توقيتها بدون تعثر ولكي تؤتي ثمارها التي تعود على المواطن.