كاف يُعدل موعد مباراة الأهلي والترجي

الإثنين، 14-06-2021
04:22 م
أجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف
تعديلا على توقيت لقاء الأهلى والترجى
التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .
وقرر كاف
إرسال خطابين لناديي الأهلى والترجى
بالموعد الجديد للمباراة
المرتقبة والتى تم تعديلها لتكون فى السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء .
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فى وقت سابق عن الموعد النهائي لمباراة
الأهلي والترجي التى تقام فى تونس يوم السبت 19 من يونيو، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو الجاري قبل أن يتم تعديل الموعد.
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريباته صباح غد باستاد مختار التتش بحضور لاعبي المنتخب الاوليمبي وهم مصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر قبل أن تتناول البعثة وجبة الغداء ثم تغادر إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة الي تونس استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي.
ومن المقرر أن ينضم لبعثة الأهلي في تونس كل من علي معلول ووالتر بواليا واليو يدانج بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم .
ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي ويرافقه علي نفقتهم الخاصة المهندس خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة.