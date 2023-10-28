الأحد 29 أكتوبر 2023
توقيت مصر 07:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

متحدث الجيش الإسرائيلي عن قصف مستشفى الشفاء: كل الخيارات مطروحة

كاظم الساهر يؤجل حفلاته لأجل غير مسمى تضامنًا مع فلسطين

100 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في الهجوم على غزة

أحمد العوضي لازم نستمر حتى وإن توقف العدوان الإسرائيلي

إلهام شاهين توجه رسالة إلى العرب بعد أحداث غزة

السعودية تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء في قطاع غزة تقترب من 8 آلاف

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

كاظم الساهر يؤجل حفلاته لأجل غير مسمى تضامنًا مع فلسطين

HQU95-T5
كاظم الساهر
السبت، 28-10-2023 07:16 م نسمه عبد الوهاب
أعلن القيصر كاظم الساهر تأجيله لحفلاته المقبلة تضامنا منه مع أهالي قطاع غزة من العدوان الاسرائيلي الذي يجرى منذ أسابيع وراح ضحيته الكثير من الشهداء.
كاظم الساهر يعلن تأجيل حفلاته
كتب كاظم الساهر عبر حسابه بموقع إنستجرام: «بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى».

وتابع: «وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدهم بالصبر والصمود».

واستكمل: «لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدا فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدا في نقاط البيع لدينا».

إقرأ ايضا

Capture

100 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في الهجوم على غزة

Ojfz_XP7

أحمد العوضي لازم نستمر حتى وإن توقف العدوان الإسرائيلي

Capture

إلهام شاهين توجه رسالة إلى العرب بعد أحداث غزة

أخبار متعلقة

images (1)

17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

download (1)

مفاجأة غير متوقعة في "قمة القاهرة للسلام" تمنع صدور بيان ختامي

Capture

المفتي : المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية نطالب بمزيد من الضغط

هدير-عبد-الناصر-scaled

فنانة تعلن استعدادها لتبني طفلة فلسطينية

0q9PsAt_

ميريهان حسين تخرج عن صمتها بسبب الاحتلال الإسرائيلي...تفاصيل

20210102073803383

تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسى