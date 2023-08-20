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كاش مايوه.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل

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رانيا يوسف
الأحد، 20-08-2023 12:28 م


أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول إطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

وظهرت رانيا يوسف ، بإطلالة جريئة مرتدية كاش مايوه شبيكة باللون الاسود  مكشوف ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .

وتتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.


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