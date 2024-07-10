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كارولين عزمي تثير الجدل بفستان مكشوف مع تامر حسني

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الأربعاء، 10-07-2024 10:10 ص

 

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة الفنان تامر حسنى رفقة  الفنانة كارولين عزمى، وذلك بعد نشرها  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت كارولين عزمى بإطلالة لافتة مرتدة فستانا مكشوف باللون الموف  الفاتح ذات الكرانيش واتسم بستايل الحمالات .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

وتتميز كارولين عزمى  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق.

 

وطرح تامر حسنى، تساؤلا مع الصور قال فيه: اللي هيقول أنا بصور إيه أنا والقمر اللي جانبي ؟؟! عندي مفاجأة ليه.

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