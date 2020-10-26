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كارثة.. موجة جديدة لكورونا في الصين بدون أعراض

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اصابات كورونا في الصين
 
الإثنين، 26-10-2020 02:00 م المصريون
ظهرت موجة جديدة من فيروس كورونا في الصين ولكن بدون أي أعراض تظهر على المصاب، حيث سجلت الصين اليوم الأثنين أعلى نسب إصابة بفيروس كورونا المستجد بدون اعراض، وذلك بعد رصد بؤرة تفشٍ للعدوى مرتبطة بمصنع للملابس في منطقة شينجيانغ بشمال غربي البلاد.
بعد الإبلاغ يوم السبت عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، وتعمل في المصنع بالفيروس دون أن تظهر عليها أعراض.
حيث تم الابلاغ عن اصابة فتاة بالفيروس بدون اي اعراض ظهرت عليها،  ولم يتضح كيف أصيبت الفتاة بالفيروس إلا أن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قالت إن جميع الحالات الجديدة مرتبطة بمصنع ملابس يعمل فيه والدا الفتاة، رغم أن فحوص الوالدين جاءت سلبية.
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 20 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كوفيد - 19» و161 حالة دون أعراض على برالصين الرئيسي أمس الأحد، وهذا العدد لحالات الإصابة الجديدة بلا أعراض هو الأعلى منذ بدأت الصين تسجيل تلك الحالات يومياً في أول أبريل (نيسان).
وخضع أكثر من 2.84 مليون شخص في منطقة كاشغر للفحص حتى بعد ظهر أمس الأحد، ويتوقع أن يجري استكمال عملية الفحص غداً الثلاثاء.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 85 ألفاً و810 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
 

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