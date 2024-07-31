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كارثة.. غرق يخت يحمل 14 سعوديًا ومصريًا خلال نزهة في النيل

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الأربعاء، 31-07-2024 03:43 م


تعرض يخت سياحي للغرق في مياه نهر النيل بين دائرتي قسم قصر النيل ومصر القديمة وعلى متنه 14 راكبا مصريا وسعوديا.

وفي تفاصيل الحادث، تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من الخدمات الأمنية بمستشفى القصر العيني يفيد وصول مصابين ومتوفين إثر غرق يخت بالفرعة الكبرى بنهر النيل ما بين النافورة وفندق سوفتيل، دائرة قسم قصر النيل.

وتبين أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من جنسية سعودية خرجوا للتنزه في مياه النيل واستقلوا يختا سياحيا، لكنه سقط في المياه، ما أسفر عن إصابة 4 سعوديين و5 مصريين بحالة اختناق وتحسنت حالتهم الصحية.

كما تبين وفاة اثنين مصريين وجار البحث عن 3 مفقودين في المياه.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة أن اليخت منتهي الترخيص، وهو صغير الحجم ويتحمل حمولة 4 أشخاص ولا يوجد مع سائقه أي تراخيص للعمل في هذه المنطقة.

وتابعت التحريات الأولية، أنه اختل توازن اليخت الصغير وسقطت مقدمته بمياه نهر النيل أدى إلى امتلائه المياه وغرقه.

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