كارثة ..عملية سطو بسلاح أبيض على متجر في السعودية

عملية سطو مسلح على متجر في السعودية



أقتحم ثلاث من الشباب أحد المتاجر في العاصمة السعودية الرياض، مستخدمين السلاح الأبيض، ولكن العاملين في المتجر حاولوا الإمساك بهم، والشجار معهم لحين وصول الشرطة.

وقد فر أثنين من هؤلاء الشباب بينما لم يتسطع الثالث الفرار إلي أن وصلت الشرطة وأمسكت بهذا الشاب وأستطاعا القبض على الأثنين الأخرين، وفي انتظار التحقيق والمحاكمة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ألقت القبض على الشابين، البالغين نحو 20 عاما، بعد محاولتهما سرقة صندوق محاسبة المتجر وهي تستكمل التدابير الإدارية القانونية في حقهما.

إحدى كاميرات المراقبة في المحل التجاري وثقت الوقائع بتفاصيلها التي أثارت السخرية والضحك على اللصين الفاشلين بعد بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.