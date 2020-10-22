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كارثة..حريق تنومة بالسعودية يدمر كل من حوله ومحاولات لإخماده

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حريق تنومة
 
الخميس، 22-10-2020 11:39 ص المصريون
اندلعت النيران اليوم في محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب السعودية، وحاول الدفاع المدني إخماد الحريق الذي انتشر بشكل موسع بسبب الرياح.
وأنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع لإندلاع الحريق وتصاعد كثيف للدخان وسط غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة أثناء محاولة سيارات الإطفاء إخماد النيران.
وكشف الدفاع المدني السعودي إنهم يحاولون السيطرة على النيران بكل الطرق مؤكداً إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
يشار إلي إن #حريق_تنومة قد تصدر محركات البحث الأكثر تداولا على تويتر اليوم بسبب خطورة الحريق نظراً لسرعة أنتشاره بسبب الرياح.
وتقع محافظة تنومة جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء.
 

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