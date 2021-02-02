كاتم أسرار شعبان عبد الرحيم يفجر مفاجأة جديدة حول زواجه من المطربة اللبنانية

الثلاثاء، 02-02-2021
07:44 ص
خلود عادل
كشف الشاعر إسلام خليل - مؤلف أغلب أغاني المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم
- عن رأيه فيما تدعيه مطربة لبنانية من زواجها بالفنان الراحل.
وقال "خليل" في تصريحات لبرنامج "صبايا الخير": عم شعبان مش مجرد مطرب، بل أخ وصديق، وعشرة عمري، وأنا أخ لأولاد عم شعبان وتربيت معهم، وكنت معه أغلب الوقت في المسرح والاستديوهات والسفر، وأغلب حياته.
وأضاف: حكايات عم شعبان معايا، ومحتفظ بذكريات جميلة وخاصة ما بيننا، سره كان معي،أنا أعرف البنت اللبنانية، دي غاوية شهرة، ومش معاها عقد جواز ولا عقد
إيجار، وأنا عارفها وكنت حاضر كل لقاءتهم، عمره ما اتجوزها، وعم شعبان بيحب
الحاجة وعشرة عمره، لكن البنت اللبنانية كانت عاوزة تغني وتشتهر، ولم أراها منذ سنوات كثيرة، ولكنها كانت تحدثني هاتفيًا.