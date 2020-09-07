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كاتب صحفي: المواطن المخالف يمر برحلة عذاب لتقنين وضعه

كاتب صحفي: المواطن المخالف يمر برحلة عذاب لتقنين وضعه

إزالة تعديات علي أراضي الدولة
أرشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 10:41 ص إيمان هاني

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى ثابت ،عن أزمة التعديات الراهنة التي تشهدها الدولة الان ، قائلا :" إن المحليات أزمة كل العصور، وتحتاج لمجهود كبير من الدولة لحلها، خاصة وأن المحليات تمس كل بيت مصري".
وأضاف "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية  "تن"، اليوم الإثنين، قائلا:" ما يعانيه الشارع المصري من أزمة البناء المخالف سببه فساد المحليات، معلقا: "المواطن دفع مرتين، مرة لما دفع رشوة عشان يخالف، ومرة عند تقنين وضعه".

وتابع:" توجه الدولة لتقنين وضع المخالفين رائع وجيد ولكن آليات التنفيذ كارثية، معقبا:" المواطن يمر برحلة عذاب لتقنين وضعه، حيث أن سبل التقييم متفاوتة من محافظة لأخرى، وهناك محافظات خفضت قيمة التصالح، وأخرى لم تخفض".


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