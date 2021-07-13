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كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

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كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

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الثلاثاء، 13-07-2021 08:51 ص

احتفلت الكاتبة والروائية الكويتية دلع المفتي ، بعيد ميلادها الستين، عن طريق القفز البهلواني الذي فاجأ متابعيها الكثر، قبل أن تحظى بدعم وتشجيع واسعين؛ لمحافظتها على رشاقتها ولياقتها حتى هذه السن، بعد إصابتها قبل سنوات بسرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية.
ونشرت المفتي مقطع فيديو بمناسبة عيد ميلادها، ظهرت فيه تقفز بطريقة مشابهة لقفزات الرياضيين التي تتطلب لياقة ورشاقة.
وعلقت “المفتي” على تلك المناسبة بالقول ”هذه أنا… عجوز، شمطاء، مجعدة، مترهلة، مسرطنة، ورجلي بالقبر.. أحتفل بعيد ميلادي الستين“.
اضغط هنا وشاهد الفيديو:


 

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