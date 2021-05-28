قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي ونهضة بركان

الجمعة، 28-05-2021
10:07 ص
محمد فضل
حالة من التأهب يعيشها عشاق كرة القدم لمشاهدة قمة عربية نارية ستجمع بين فريقي الأهلي ونظيره نهضة بركان
المغربي اليوم الجمعة، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتنطلق مباراة
الأهلي مع نهضة بركان
في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الدوحة.
وتذاع مباراة
الأهلي مع نهضة بركان
على أحد القنوات المفتوحة القطرية، لأنها الدولة المستضيفة للبطولة الإفريقية المميزة.
تردد واسم القناة الناقلة:
قناة الكأس القطرية المفتوحة عبر نايل سات، على تردد 11919 أفقي عبر نايل سات ومعدل الترميز 27500.
ويلعب الأهلي مباراة
السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك نهضة بركان
بالبطولة بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الموسم الماضية.