قناة إسرائيلية تهاجم محمد رمضان.. والفنان يرد: اسمي في المسلسل القادم أبوعبيدة

الأحد، 29-10-2023
01:23 م
يواصل الفنان محمد رمضان
دعم الشعب الفلسطيني جراء ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيل
ي ومواصلتهم قصف قطاع غزة
واستشهاد الآلاف من المدنيين.
ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" والذي كشف خلاله تعرضه لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيل
ية بعد الفيديو الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتدخل لحل الأزمة في غزة
.
وعلق "رمضان" قائلا: "القناة العاشرة الإسرائيل
ية بتطالب الشعب الإسرائيل
ي بمقاطعة أعمالي لإني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة
، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين".
واستكمل: "أنا بقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي والواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتوا والرسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيل
ية اسم شخصيتي في المسلسل القادم ان شاء الله".
وكشف "رمضان" مؤخرًا عن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة
، وعلق: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة
".
يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان
كان فيلم "ع الزيرو" وعرض في موسم أفلام الصيف الماضي.
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