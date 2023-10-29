الإثنين 30 أكتوبر 2023
توقيت مصر 01:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

قتل شابين.. القضاء الكويتي يصدر حكمه ضد فاطمة المؤمن

منى فاروق تتعرض للاعتداء من "صديق سابق" وتلجأ للشرطة: أنا محترمة جدًا

خلافات كبيرة.. سبب استبعاد إمام عاشور من مبارايات الأهلي

قناة إسرائيلية تهاجم محمد رمضان.. والفنان يرد: اسمي في المسلسل القادم أبوعبيدة

تعليق مفاجئ من "السيسي" على ارتفاع الأسعار

أول رد فعل من إسرائيل بعدما وصفها أردوغان بأنها "مجرمة حرب"

مصر تكشف شرط إسرائيل الذي يمنع دخول المساعدات لغزة

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

"الأسلحة على الأرض".. قيادي بحماس يفجر مفاجأة عن ما حدث في التوغل البري لغزة

قناة إسرائيلية تهاجم محمد رمضان.. والفنان يرد: اسمي في المسلسل القادم أبوعبيدة

IMG-20231029-WA0001
محمد رمضان
الأحد، 29-10-2023 01:23 م


يواصل الفنان محمد رمضان دعم الشعب الفلسطيني جراء ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلتهم قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين.
ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" والذي كشف خلاله تعرضه لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية بعد الفيديو الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتدخل لحل الأزمة في غزة.
وعلق "رمضان" قائلا: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لإني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين".
واستكمل: "أنا بقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي والواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتوا والرسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم ان شاء الله".
وكشف "رمضان" مؤخرًا عن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة، وعلق: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".
يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "ع الزيرو" وعرض في موسم أفلام الصيف الماضي.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

إقرأ ايضا

IMG-20231029-WA0004

قتل شابين.. القضاء الكويتي يصدر حكمه ضد فاطمة المؤمن

IMG-20231029-WA0002

منى فاروق تتعرض للاعتداء من "صديق سابق" وتلجأ للشرطة: أنا محترمة جدًا

IMG-20231029-WA0005

خلافات كبيرة.. سبب استبعاد إمام عاشور من مبارايات الأهلي

أخبار متعلقة

Capture

إلهام شاهين توجه رسالة إلى العرب بعد أحداث غزة

IMG-20231023-WA0018

تفاصيل قصف برج نقطة مراقبة للجيش المصري على الحدود بواسطة دبابة إسرائيلية

IMG-20231022-WA0003

شاهد.. بسمة وهبة تثير الجدل برسالة "عبرية" للإسرائيليين.. ونشطاء يسخرون

images (1)

17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

download (1)

مفاجأة غير متوقعة في "قمة القاهرة للسلام" تمنع صدور بيان ختامي

Capture

المفتي : المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية نطالب بمزيد من الضغط