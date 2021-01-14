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«قمصان نوم في الشارع».. الشرطة السعودية توقف مخالفين للذوق العام(فيديو)

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الشرطة السعودية
 
الخميس، 14-01-2021 11:31 ص

حررت الجهات الأمنية في السعودية، مخالفات على عددٍ من الشباب ، الذين كانوا يرتدون “قمصان نوم” في أماكن عامة ، مؤكدة أن ذلك يُخالف لائحة الذوق العام في المملكة.
ونشر حساب الداخلية على السناب، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر توقيف رجل أمن، عدد من الشباب، بمخالفات وهي عبارة عن ارتداء “قمصان النوم” في الأماكن العامة ، وعدم ارتداء الكمامات لتغطية الفم والأنف.
ووجه رجل الأمن نصائح لهولاء الشباب، بضرورة احترام الأماكن العامة، وارتداء الكمامات من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، حسب المرصد.
شاهد الفيديو من هنا:
 

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