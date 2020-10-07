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"قلعناكم البناطيل".. أحمد موسى يرد على "نتنياهو"(فيديو)

أحمد موسى
موسى
 
الأربعاء، 07-10-2020 09:15 م محمد فضل

رد الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل التي وصفت بـ"المستفزة" لمصر، عن انتصار أكتوبر 1973، والتي يطلق عليها في إسرائيل حرب الغفران.
وقال "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر اعترف أن بلاده لم تستطع هزيمة مصر أو إخضاع جيشها خلال المعركة.
وتابع موسى «حديث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرد على تصريحات نتنياهو حول أكتوبر التي غرد بها عبر تويتر، معلقا « نتنياهو لديه أوهام، إحنا أخدنا بنطلونات العساكر الإسرائيلية».
وناشد موسى المصريين بمواجهة الأصوات التي تحاول تشويه تاريخ بلدهم، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر تستحق إنتاج عمل فني ضخم يليق بها.
وكان "نتنياهو" قال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية، إن موقفهم كان ضعيفًا في بداية المعركة لكنهم سرعان ما قلبوها وكانوا على أبواب القاهرة ودمشق، حسب زعمه.

 

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