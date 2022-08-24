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«قلة أدب».. خناقة بين فنانة كويتية شهيرة وفاشينيستا بسبب ما فعلته بعدما نام زوجها

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فاطمة الطباخ
Native
Teads
الأربعاء، 24-08-2022 02:09 م


هاجمت الإعلامية والفنانة الكويتية فاطمة الطباخ، مواطنتها الشاعرة و“الفاشينيستا“ نهى نبيل، بعد ظهور الأخيرة في مقطع فيديو نشرته عبر منصة ”تيك توك“ تضمن أغنية تسخر من الزواج، لتصف تصرفها بـ“قلة الأدب“.

وكانت نهى نبيل، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في ”تيك توك“، وظهرت فيه تتراقص على أنغام الأغنية التي اشتهرت بشكل كبير خلال الفترة الحالية عبر منصات التواصل الاجتماعي ”إلى حبيبي المستقبلي، تيجي نتجوز في السر“، وعلقت عليها كاتبة: ”الساعة 4 الفجر بعد ما ناموا عيالي وأبوهم“، ما عرضها لانتقادات واسعة.


وكانت فاطمة الطباخ، من بين المنتقدين، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق ”سناب شات“، شنت فيه هجوما لاذعا على مواطنتها، دون الإشارة فيه بشكل صريح لاسمها.

وقالت الطباخ، في الفيديو: ”كل شوية تريند أروح أنا أحطه.. تيجي نتزوج بالسر وما عندي صديق ولا كلب، مايصير تتكلمين عن هذا وأنت متزوجة وعندك عيال! كيف بيصير!، هذه قلة أدب، شو يعني زوجك كلب مثلا؟“.


وأثار فيديو الإعلامية الكويتية الذي هاجمت فيه مواطنتها نهى نبيل، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تناقلته الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
 

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