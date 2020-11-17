«قلب ومغازلة».. تركي آل الشيخ يتصالح مع إليسا على تويتر

الثلاثاء، 17-11-2020
02:32 م
المصريون
يبدو أن مصالحة الفنانة أحلام مع الفنانة أصالة، ستفتح
باب المصالحات وخاصة بين المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، والفنانة
اللبنانية إليسا.
حيث غازلت "إليسا" "آل الشيخ"،
بتعليقها على تغريدة تحدث فيها عن الأصوات الجميلة والتي لم يذكرها فيها، فيما رد
عليها آل الشيخ بعد أكثر من عام على حدوث خلاف بينهما.
وغردت إليسا حول
أنها خارج التصنيف الذي أعلنه آل الشيخ ، كما أنها استخدمت كلمات من أغنية ألبومها
الأخير مع روتانا، ليشيد تركي آل الشيخ
بتدخله في الصلح
بين الفنانة الإماراتية أحلام
الشامسي والفنانة السورية أصالة نصري.
وكتبت إليسا في تغريدتها تقول: “أنا حالة برّا التصنيف بس
هيك”، ليرد تركي آل الشيخ
قائلًا عبر تعليق على تغريدتها: “موقفك مع أحلام وأصاله يدل
على طيبة قلب
ك.. عشان كذا ناجحة”.
وعادت إليسا، للتأكيد على أن الحياة قصيرة ولا تستحق أن تبقى
الخلافات فقالت: “أحلام وأصالة كمان طيبين كتير والحياة قصيرة ما بتحرز للخلافات..
وإن شاء الله بعد هالفترة الصعبة نجتمع كلنا سوا مع أصالة وأحلام! شكرًا على التوست
لأنو كمان هل الشي بدل على طيبة قلب
ك كمان”، ليرد عليها تركي آل الشيخ
بإيموجي على
هيئة قلب
.