"قفشتها".. محمود يلجأ للمحكمة لتطليق عروسته بعدما اكتشف الصدمة ثاني يوم زواج

الإثنين، 15-05-2023
11:53 ص
تقدم "محمود. م" 30 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة
الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر مبررًا طلبه؛ " قفشتها
في الحمام بتلف وتشرب.. خلصوني من المدمنة
".
يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2768 لسنة 2022 ، إنه
تزوج " غ. م" 28 سنة، زواجًا نابعًا عن قصة حب استمرت عامين، وبعدها تكللت
بالزواج، الذي استمر 6 شهور.
يواصل "محمود": "تظاهرت زوجتي قبل الزواج
بجمالها ورقتها وحنيتها التي لم أجد لها مثيل من قبل، وبمجرد دخولها منزل الزوجية انقلب
حالها رأسا على عقب، ظهرت بشخصيتها الحقيقية.. زوجتي مدمنة
مخدرات".
يضيف: "دخلت مع زوجتي في خلاف كبير وتركتها بالمنزل
هاربًا بعد يومين من الزواج إلى منزل أهلي، حتى تترك ما تفعله، وبعد محاولات للصلح
بيننا، وقمت بالرجوع للمنزل وتوعدت بعدم تكرار فعلتها والخروج من تلك الحالة وتغيرها
للأفضل".
أشار الزوج: "قفشتها بتلف وتشرب فى الحمام"، حتى
دفعني ذلك إلى الشعور بالاشمئزاز الشديد منها، ووصل الوضع بيننا إلى استحالة المعيشة
معها، فطلبت أهلها بإنهاء العلاقة بالطلاق
لكنهم لم يوافقوا وطالبوني بالانتظار.
يختتم الزوج: "بعد 6 أشهر من الزواج تركت المنزل بدون
راجعة، لم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس للتخلص منها، وأقمت
دعوى طلاق
للشقاق والضرر منها، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى
الآن".