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قفز 20%.. تعرف على سعر الشقق في العاصمة الإدارية بعد نقل الموظفين

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اسكان
الأحد، 16-07-2023 01:12 م


أصبح عدد كبير من الوزارات تعمل الآن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في انتظار نقل جميع الوزارات نهاية الشهر الجاري، كما بدأ جهاز مدينة بدر في تسليم أول شقق للموظفين المنتقلين للعمل بالحي الحكومي.

 

ومع بداية التشغيل الفعلي لمناطق كثيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ارتفعت الأسعار حوالي 20% في الفترة الأخيرة،

 

وحسب موقع مصراوي،فإن  أسعار الشقق في أحياء العاصمة الإدارية جاءت على النحو التالي:

 

سجل متوسط سعر المتر السكني في الحي السكني الرابع، 24 ألف جنيه، والحي السكني الثالث ومنطقة الاستثماريين 21 ألف جنيه.

 

وفي منطقة الداون تاون سجل سعر المتر السكني 20 ألف جنيه، و16 ألف جنيه في منطقة الأعمال المركزية.

 

فيما تراوح سعر المتر في الحي السكني السابع والحي السكني الثامن 16 ألف جنيه وحتى 13 ألف جنيه.

 

وتروح سعر المتر السكني في منطقة حدائق العاصمة وهي المدينة الأقرب للعاصمة الإدارية ويوجد بها سكن موظفي الحكومة 6 آلاف جنيه.

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