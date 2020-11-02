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قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالإمارات

كورونا الإمارات
كورونا الإمارات
 
الإثنين، 02-11-2020 05:01 م محمد فضل - متابعات
سجلت دولة الإمارات اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه تم الكشف عن 1,234 حالة إصابة جديدة، بعد إجراء أكثر من 71 ألف فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة.
وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 135,141  حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 497 حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,516 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 132,024.
 

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