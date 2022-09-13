قطيعة بين أحمد حلمي وأحمد السقا وموقف صادم لـ منى زكي

الثلاثاء، 13-09-2022
09:43 ص
فرقت السوشيال ميديا بين النجمي أحمد السقا
وأحمد حلمي
، بعد سنوات من
الصداقة بينهما، حيث قرر الثنائي إلغاء صداقة بعضهما.
وكشف حساب أحمد السقا
عبر تطبيق انستجرام، عن عدم وجود أحمد حلمي
في قائمة
متابعينه، وبالبحث في حساب حلمي، وجد أنه ألغى متابعة السقا أيضا.
ورغم القطيعة الإلكترونية بين أحمد حلمي
وبين أحمد السقا
، إلا أن الأخير لا
يزال يتابع حساب زوجة حلمي - الفنانة منى زكي
- حيث جمعت علاقة صداقة بين السقا
ومنى، وكذلك جمعتهما عدة أعمال فنية.
أحمد السقا
ومنى زكي
علاقة أحمد السقا
وأحمد حلمي
بدأت منذ سنوات طويلة، وجمعته صداقة وطيدة مع
زوجته منى زكي
، وكونا ثنائيا فنيا ناجحا وشهيرا.
وحقق فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا
، إيرادات ملحوظة خلال أيام عيد
الفطر، وتدور أحداثه حول تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما
يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.
يذكر أن فيلم "العنكبوت" من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد
ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي
، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد
سليم، وزكي فطين عبد الوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.
أعمال أحمد حلمي
نجح المنتج حمدي بدر في التعاقد مع الكوميديان أحمد حلمي
لتجسيد بطولة عمل
مسرحي ضخم يتم عرضه ليلة راس السنة الميلادية 2023 بمصر.
ورغم تكتم بدر عن ذكر أي تفاصيل تخص العمل الجديد الذي يعيد حلمي إلى خشبة
المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاما، إلا أنه يؤكد أنه تم رصد ميزانية ضخمة لتنفيذه
للخروج بلوحة فريدة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كومديا وتراجيديا
وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تنفيذها بمستوى ومواصفات
عالمية تليق باسم هوليوود الشرق.