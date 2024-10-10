قطع يد لاعب نادي السكة في مشاجرة





تواصل نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في تعدي اب وأبنائه على لاعب ناشئ بنادي السكة الحديد في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكرداسة.

واستعجلت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عقب تسلم تقرير الطب الشرعي حول إصابة المجني عليه.

وأوضح التقرير أن لاعب نادي السكة تعرض لقطع بأوتار اليد اليسرى العميقة والسطحية وقطع بالعصب المغذي لليد وقطع ببعض الشرايين العميقة والجلدية مع وجود كسر بالإصبع الخامس.

وأشار التقرير إلى تعرض لاعب نادي السكة الحديد لنسبة عجز في اليد تصل لـ 25 % بعد إجراء العمليات الجراحية نتيجة الإصابات التي تعرض لها في واقعة الاعتداء.

وروى اللاعب المجني عليه في تحقيقات النيابة تفاصيل التعدي عليه من المتهمين، حيث قال إنه كان متوجها لشراء بعد الاشياء التي كلفه والده بها و أثناء مروره بالموتوسيكل الخاص به منعه المتهمين من المرور من الشارع، وحاول احد المتهمين الاستيلاء على الموتوسيكل، فحاول اللاعب الفرار منهم.

وأضاف أنه فوجئ بمحاصرته من المتهم الرئيسي ووالده وابن عمه وتشاجروا معه وفجأة استل سلاح أبيض وضربه بجانب السلاح على رجله، ثم حاول المتهم بضربه على رأسه بـ"حد السلاح" فوضع يده فوق رأسه لمنع الضربة فاصابه السلاح بجرح قطعي في اليد وتفجرت دمائه وفر المتهمون هاربين.

نقل اللاعب المجني عليه إلى المستشفى وتم إجراء عملية إصلاح للأوتار والأعصاب في اليد، بالإضافة لتثبيت الكسر عن طريق دعامة داخلية، وتم إيقاف النزيف وربط الأوعية الدموية.

ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.