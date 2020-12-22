قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. تعرف على السبب

الثلاثاء، 22-12-2020
06:58 م
محمد فضل
أعلن جهاز القاهرة
الجديدة قطع مياه الشرب
على بعض المناطق بمدينة القاهرة
الجديدة بدءًا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء
الموافق 22/12/2020، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء الموافق
23/12/2020.
وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء، أن
ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب
والصرف الصحي بأعمال
صيانة برافع 2 للمياه العكرة.
وتعد أبرز المناطق التي تتعرض لقطع خدمات مياه
الشرب
عنها : ( المستثمرين الجنوبية/ العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/ لاروا/
الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ إسكان الجامعة
الأمريكية/ الرحاب
2/ مدينتي/ التمر حنة/ الاندلس/ دار مصر الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/
القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة).
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة،
إنه ستتواجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم
15100 في حالة احتياج السيارة.