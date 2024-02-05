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"قطعهم بخنجر".. لماذا تخلص عامل من جاره وزوجته بالدقهلية؟

الإثنين، 05-02-2024 01:35 م

جريمة قتل بشعة وقعت أحداثها في شهر يونيو من العام الماضي، بإحدى قرى مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، حينما أقبل عامل على قتل جاره وزوجته بسبب خلافات الجيرة حول بيع عقار.
قبل الواقعة بفترة وجيزة كان المجني عليهما يبحثان عن عقار لشراءه، بالتزامن مع ذلك كان المتهم قد عرض عقار ملك له للبيع، فقام بعض الوسطاء بترشيح المنزل للمجني عليه.
لم يتردد الضحية واصطحب زوجته لمشاهدة المنزل، وبعد تفكير قرر شراءه. الأمور تسير بشكل طبيعي بين الطرفان حتى اتفقا على المبلغ المالي المستحق نظير بيع العقار وتسجيله بالشهر العقاري للمشتري.
لم يمر الكثير وتمت عملية شراء المنزل، لكن المتهم "البائع" يبدوا أنه شعر بالحسرة بعد تسجيل المنزل، فطالب المشتري "الضحية" برفع قيمة بيع المنزل بداعي أنه يستحق أكثر من ذلك.
وبعد أيام رغب البائع في رفع قيمة البيع أو العودة في عملية البيع واسترداد منزله إلا أن جاره رفض ذلك. ومن هنا بدأت الخلافات تحتدم بين الطرفين.
لم يكن هناك سبيل سوى عقد جلسة عرفية لحل الخلاف، لكن المتهم توجه إلى المشتري وزوجته يوم الواقعة، وأثناء حديثه مع الزوج تجدد الخلاف حتى غافل المتهم الزوج أثناء حديثه معه، وسدد له عدة طعنات من سلاح أبيض "خنجر"، وأثناء محاولة زوجته الدفاع عنه طعنها هي الأخرى وفر هاربًا.
بعد الواقعة مباشرة جرى القبض على المتهم، وتم نقل جثتي الزوجين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت إشراف النيابة العامة. وتلقى مدير أمن محافظة الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من أهالي إحدى القرى بعد وقوع الجريمة ووجود جثتين لرجل وزوجته إثر خلاف مع جارهما حول عقار.
من جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية والاتهامات الموجهة إليه بالقتل، ولاحقًا جرى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

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